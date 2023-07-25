Собянин анонсировал бассейны с подогревом в каждом районе Москвы

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Столичные власти планируют создать открытые бассейны с подогревом в каждом районе города, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города в ходе встречи с жителями Восточного административного округа поделился планами по улучшению условий пляжного отдыха для москвичей. В частности, Собянин напомнил, что в 2023 году на Северном речном вокзале вдвое увеличили объем бассейнов с подогревом, а на юге Москвы, в Нагатинской пойме, создали самую большую в Европе пляжную зону с шестью открытыми бассейнами, в которой могут одновременно находиться до 3 тыс. человек.

«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, — уточнил мэр Москвы. — Плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около десяти таких бассейнов».

Столичный градоначальник подчеркнул, что правительство столицы намерено постепенно развивать направление пляжного отдыха, благодаря этому Москва будет превращаться в город-курорт.

«Пляжный отдых — это не только Сочи, — сообщил Сергей Собянин. — Мы уверены, что он может стать частью нашей московской жизни».

С этой целью столичные власти не только будут работать над строительством бассейнов, но и собираются оборудовать пляжи на естественных водоемах.