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Госдума повысила штрафы за переход железной дороги в неположенном месте

Госдума повысила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте до 500 руб.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла поправки в КоАП России, предусматривающие повышение штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Согласно поправкам, штраф за правонарушение вырастет со 100 до 500 руб. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и областях наказание будет строже — 1500 руб.

Авторы поправок подчеркнули, что действовавшее ранее наказание за переход железнодорожных путей в неположенном месте не привело к снижению уровня травматизма.

Так, в пояснительной записке приводились данные РЖД, согласно которым с 2018 года на объектах железнодорожной инфраструктуры только в Московской области в результате 2340 несчастных случаев травмы получили 2396 человек, из них 1652 погибли.

Самыми распространенными нарушениями являются переход через пути в неустановленных местах и попытка взобраться/спрыгнуть с пассажирских платформ.

В связи с этим депутаты посчитали, что увеличение штрафа будет способствовать повышению уровня безопасности граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

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О планах повысить штраф за нарушение правил перехода ж/д путей было известно еще в 2018 году. Тогда Минтранс России предложил поднять штраф в 20 раз — со 100 до 2 тыс. руб.

Теги
Госдума штраф железная дорога
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