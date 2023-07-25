В мэрии анонсировали интеграцию трех станций в северный участок МЦД-3

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
После обстрела центра Донецка загорелся спорткомплекс «Олимпийский» Политика, 15:07
Генпрокуратура признала «Дождь» нежелательным Политика, 15:06
Картаполов рассказал, кого не коснется призыв по новым правилам Политика, 15:05
Посол предрек долгое расследование дела арестованного в Польше хоккеиста Спорт, 15:03
В Минске деятельность ЧВК «Вагнер» назвали обменом опытом, а не обучением Политика, 15:03
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 15:02
В TikTok добавили текстовые публикации Технологии и медиа, 14:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Британский регулятор проверит проект Worldcoin Крипто, 14:49
Отстаивавшая непричастность России к гибели MH17 судья в Гааге уволилась Политика, 14:48
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 14:39
Госдума приняла закон о штрафах до ₽30 тыс. за неявку в военкомат Политика, 14:34
В мэрии анонсировали интеграцию трех станций в северный участок МЦД-3 Город, 14:32
Интерес к дивидендным акциям США вырос в ожидании разворота политики ФРС Инвестиции, 14:27
Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в отель в центре Москвы Общество, 14:21
Город ,  
0 

В мэрии анонсировали интеграцию трех станций в северный участок МЦД-3

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Столичные власти утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

По словам главы комитета, станции Алабушево, Крюково и Малино в Зеленограде будут полноценно интегрированы в третий диаметральный маршрут в ближайшее время, к ним построят удобные подходы и подъезды, а территории вокруг них благоустроят.

«МЦД — это проект агломерационного значения: в первую очередь он нужен для повышения связности разных районов Москвы и Подмосковья, — подчеркнула Княжевская. — Но мы помним и о городской среде. По нашему опыту с первыми диаметральными маршрутами такие проекты способны дать территориям новый импульс развития, вдохнуть в них жизнь».

Таким образом, благодаря реконструкции улично-дорожной сети вдоль железной дороги от станции Алабушево до Малино, строительству парковок и остановок общественного транспорта существенно улучшится связность районов Зеленограда, а путь до станций МЦД станет комфортнее.

Для удобства жителей на станции Крюково будет организован надземный пешеходный переход через железную дорогу, а Крюковскую и Привокзальную площади реконструируют. Кроме того, там появится транспортный хаб, а в перспективе — возможность пересадки на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Отметим также строительство 6,9 км велодорожек по проекту, разработанному специалистами столичного института Генплана.

По словам первого замдиректора учреждения Игоря Бахирева, в теплое время года передвижение на средствах индивидуальной мобильности будет пользоваться огромным спросом.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Когда и почему ждать роста цен на золото

«На велосипеде или самокате можно доехать не только до МЦД, но и взять его с собой в город: в вагонах для этого создана инфраструктура, — уточнил ученый. — Дальше на таком транспорте можно доехать от станции до офиса, совершать короткие корреспонденции».

По мнению столичных властей, новая инфраструктура Зеленограда поможет более комфортно совершать ежедневные поездки в черте города, а обновленные городские пространства станут центрами притяжения.

Теги
Москва Зеленоград железная дорога транспорт Москомархитектура Генплан
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter