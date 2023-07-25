В мэрии анонсировали интеграцию трех станций в северный участок МЦД-3

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Столичные власти утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

По словам главы комитета, станции Алабушево, Крюково и Малино в Зеленограде будут полноценно интегрированы в третий диаметральный маршрут в ближайшее время, к ним построят удобные подходы и подъезды, а территории вокруг них благоустроят.

«МЦД — это проект агломерационного значения: в первую очередь он нужен для повышения связности разных районов Москвы и Подмосковья, — подчеркнула Княжевская. — Но мы помним и о городской среде. По нашему опыту с первыми диаметральными маршрутами такие проекты способны дать территориям новый импульс развития, вдохнуть в них жизнь».

Таким образом, благодаря реконструкции улично-дорожной сети вдоль железной дороги от станции Алабушево до Малино, строительству парковок и остановок общественного транспорта существенно улучшится связность районов Зеленограда, а путь до станций МЦД станет комфортнее.

Для удобства жителей на станции Крюково будет организован надземный пешеходный переход через железную дорогу, а Крюковскую и Привокзальную площади реконструируют. Кроме того, там появится транспортный хаб, а в перспективе — возможность пересадки на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Отметим также строительство 6,9 км велодорожек по проекту, разработанному специалистами столичного института Генплана.

По словам первого замдиректора учреждения Игоря Бахирева, в теплое время года передвижение на средствах индивидуальной мобильности будет пользоваться огромным спросом.

«На велосипеде или самокате можно доехать не только до МЦД, но и взять его с собой в город: в вагонах для этого создана инфраструктура, — уточнил ученый. — Дальше на таком транспорте можно доехать от станции до офиса, совершать короткие корреспонденции».

По мнению столичных властей, новая инфраструктура Зеленограда поможет более комфортно совершать ежедневные поездки в черте города, а обновленные городские пространства станут центрами притяжения.