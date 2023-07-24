В Кисловодске после ливней на автомобили рухнула подпорная стена

Video

В Кисловодске подпорная стена, которая удерживала от обрушения и сползания находящийся за ней грунт, обрушилась и повредила несколько автомобилей, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем телеграм-канале.

«Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП», — написал мэр и уточнил, что пострадавших нет.

На видео, которое опубликовал мэр, видны засыпанные землей и бетонными блоками машины. Голос за кадром говорит, что обвалилась новая подпорная стена, которую строили над старой.

Региональное управление МЧС предупреждало ранее, что, по данным Ставропольского гидрометцентра, 23, 24 и 25 июля на территории края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром порывами до 20–25 м/с.

В МЧС уточнили, что обрушение 25 м подпорной стены произошло на территории промышленной зоны и «имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара».

В июне в регионе Кавказские Минеральные Воды ливень привел к подтоплению трассы Минеральные Воды — Кисловодск. Подтопление тогда также произошло в Ессентуках и станице Ессентукской.

В апреле из-за аварии на водоводе Эшкаконского водохранилища в Карачаево-Черкесской Республике более 15 тыс. абонентов города Кисловодска остались без воды.



Утечка на стальной водной магистрали была обнаружена 25 апреля, в 22:30. Под отключение попали более 100 улиц, санатории, соцобъекты, в том числе городская больница.