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Облака из мотыльков в Липецкой области. Видео

Массовый вылет поденок в Липецкой области образовал облака мотыльков

Облака из мотыльков в Липецкой области. Видео
Video

В Липецкой области местные жители заметили огромные рои мотыльков-поденок. Они собрались под фонарями в большие облака, залетали в помещения и автомобили, чем затрудняли движение автотранспорта.

Ученые пояснили, что это рои поденок. Такой массовый вылет случается не каждый год, а раз в два-четыре года.

Насекомые безвредны для человека и в виде бабочек живут лишь несколько часов. Образование большого роя специалисты объяснили началом брачного периода.

Поденки откладывают личинки в воде. После спаривания в таком массовом "танце" самцы насекомых погибают, а самки откладывают яйца в воду, после чего также погибают. 

В фазе личинки насекомое развивает в течение двух-трех лет.
 

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