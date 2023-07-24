Облака из мотыльков в Липецкой области. Видео

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В Липецкой области местные жители заметили огромные рои мотыльков-поденок. Они собрались под фонарями в большие облака, залетали в помещения и автомобили, чем затрудняли движение автотранспорта.

Ученые пояснили, что это рои поденок. Такой массовый вылет случается не каждый год, а раз в два-четыре года.

Насекомые безвредны для человека и в виде бабочек живут лишь несколько часов. Образование большого роя специалисты объяснили началом брачного периода.

Поденки откладывают личинки в воде. После спаривания в таком массовом "танце" самцы насекомых погибают, а самки откладывают яйца в воду, после чего также погибают.

В фазе личинки насекомое развивает в течение двух-трех лет.

