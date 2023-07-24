Джонни Депп вернулся к гастролям после проблем со здоровьем

Джонни Депп (Фото: Guillaume Horcajuelo / Getty Images)

Группа Джонни Деппа и Элиса Купера The Hollywood Vampires возобновила гастроли после отмененных «из-за непредвиденных обстоятельств» концертов в Будапеште и Словакии. Об этом сообщает Blikk.

Так, 18 июля группа в последнюю минуту отменила свое выступление на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште. Blikk и Daily News Hungary писали, что концерт был отменен из-за того, что Депп потерял сознание и в его гостиничный номер в Будапеште пришлось вызвать врача.

По данным Blikk, актер был «не в том состоянии, чтобы выйти на сцену», что он «много веселился» и «переусердствовал в роли рок-звезды».

«Мы слышали, что на всякий случай они вызвали врача, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего-то более плохого, чем просто чрезмерное увлечение образом жизни рок-звезды», — отметил источник издания.

После этого был отменен концерт в Словакии, но уже 22 июля группа дала концерт в Польше. «Очевидно, мертвый Джонни Депп вышел на сцену в Польше с The Hollywood Vampires несколько минут назад», — пошутил фотограф группы на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Позднее группа опубликовала кадры со своего выступления 23 июля в Autostadt в немецком городе Вольфсбург. Посетители концерта также публиковали видео с выступлений группы, на которых присутствовал Джонни Депп.