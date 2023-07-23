Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский

Один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский умер в возрасте 84 лет

Эдуард Лабковский (Фото: Эдуард Лабковский / VK)

Советский и российский певец, один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщила ТАСС пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валентина Максимова.

Лабковский родился 24 июля 1938 года в Казахстане. Он стал солистом оперной студии при Московской государственной консерватории им. Чайковского, а также работал в оркестре «Советская песня» под руководством композитора Алексея Мажукова. В 1970-х годах Лабковский начал выступать как солист хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски Александрова, записав более сотни песен советских и российских композиторов.

Помимо «Дня Победы» популярными песнями в репертуаре Лабковского стали «Незримый бой», которая звучала в цикле детективных телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Белой акации гроздья душистые», «Стоят солдаты на посту». Певец выезжал с сольными концертами в Афганистан, Приднестровье и Югославию, где на боевых позициях пел для солдат. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1988 году — народного артиста РСФСР.