На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд

Фото: Nacho Doce / Reuters

Семь избирателей, зарегистрированных в малонаселенной деревне Вильярроя на северо-востоке Испании, завершили голосование на всеобщих выборах за 26 секунд, что на три секунды меньше, чем их рекорд на муниципальных выборах в мае, пишет местное издание Mundodeportivo.

Как отмечает издание, на избирательном участке в Вильярройе собрались не менее 40 человек из соседних муниципалитетов, следивших за ходом голосования. Один из местных жителей — судья Хесус Гарридо, — начал рассказывать анекдот после объявления старта голосования, из-за чего его бюллетень упал и он потерял несколько секунд, перед тем как положить бумагу в урну.

Сразу по завершении голосования в городке началась вечеринка — местные жители и приезжие делились выпечкой, кофе и готовили национальные блюда, отмечает Mundodeportivo.