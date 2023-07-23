На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд
Семь избирателей, зарегистрированных в малонаселенной деревне Вильярроя на северо-востоке Испании, завершили голосование на всеобщих выборах за 26 секунд, что на три секунды меньше, чем их рекорд на муниципальных выборах в мае, пишет местное издание Mundodeportivo.
Как отмечает издание, на избирательном участке в Вильярройе собрались не менее 40 человек из соседних муниципалитетов, следивших за ходом голосования. Один из местных жителей — судья Хесус Гарридо, — начал рассказывать анекдот после объявления старта голосования, из-за чего его бюллетень упал и он потерял несколько секунд, перед тем как положить бумагу в урну.
Сразу по завершении голосования в городке началась вечеринка — местные жители и приезжие делились выпечкой, кофе и готовили национальные блюда, отмечает Mundodeportivo.
Голосование на выборах в генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.
К середине дня явка на всеобщих выборах составляла около 40%.