Власти Одессы выступили против национализации здания консульства России

Вид на здание консульства России в Одессе (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Одесская областная администрация выступила против идеи национализации здания российского консульства, сочтя ее нецелесообразной. Об этом сообщает местное издание «Думская».

«По итогам совещания, принимая во внимание позицию Министерства иностранных дел Украины о необходимости придерживаться норм международного права, принято решение о нецелесообразности принудительного изъятия объекта права собственности Российской Федерации», — говорится в заявлении, подписанном замглавы администрации Дмитрием Радуловым, в ответ на обращение депутата горсовета.

Депутат городского совета Петр Обухов говорил, что он вместе с коллегами обращался к кабинету министров с просьбой национализировать российское консульство. Правительство перенаправило решение вопроса к областной администрации, уточняет «Думская».

Российское консульство в Одессе расположено на Гагаринском плато, 14.

1 апреля 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян в стране. Поправки в документ расширили действие закона не только на граждан России, но и на компании, работающие на Украине, бенефициаром которых является Россия. Помимо этого, по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или суда может быть национализировано имущество лиц, поддерживающих спецоперацию России на Украине, вне зависимости от гражданства.