Власти Одессы выступили против национализации здания консульства России
Одесская областная администрация выступила против идеи национализации здания российского консульства, сочтя ее нецелесообразной. Об этом сообщает местное издание «Думская».
«По итогам совещания, принимая во внимание позицию Министерства иностранных дел Украины о необходимости придерживаться норм международного права, принято решение о нецелесообразности принудительного изъятия объекта права собственности Российской Федерации», — говорится в заявлении, подписанном замглавы администрации Дмитрием Радуловым, в ответ на обращение депутата горсовета.
Депутат городского совета Петр Обухов говорил, что он вместе с коллегами обращался к кабинету министров с просьбой национализировать российское консульство. Правительство перенаправило решение вопроса к областной администрации, уточняет «Думская».
Российское консульство в Одессе расположено на Гагаринском плато, 14.
1 апреля 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян в стране. Поправки в документ расширили действие закона не только на граждан России, но и на компании, работающие на Украине, бенефициаром которых является Россия. Помимо этого, по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или суда может быть национализировано имущество лиц, поддерживающих спецоперацию России на Украине, вне зависимости от гражданства.