Собянин анонсировал второй этап развития НИИ имени Склифосовского

Сергей Собянин (в центре) (Фото: Mos_sobyanin / Telegram)

В Москве приступают ко второму этапу развития НИИ имени Склифосовского, в рамках которого построят новый медицинский комплекс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы на месте устаревших советских корпусов построим современный медицинский комплекс площадью около 120 000 кв. м — целый медицинский город. Институт станет почти в 1,5 раза больше», — сказал Собянин. По его словам, в новом комплексе объединят лучшие технологии оказания врачебной помощи, новое оборудование и продуманную логистику.



В рамках первого этапа развития в январе 2023 года в институте открыли флагманский центр. В нем появились гибридные операционные и региональный сосудистый центр, напомнил мэр Москвы.