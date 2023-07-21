В Москве в многоквартирном доме загорелась квартира. Видео

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В Москве, на Дмитровском шоссе, загорелась квартира. Пожар произошел в доме № 66. Пожарные, которые приехали на место, обнаружили, что «происходит возгорание в одной из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома», говорится в сообщении управления МЧС по Москве, поступившем в РБК.

Из квартиры с помощью пожарного подъемника спасли одного человека. Всего были спасены десять человек.