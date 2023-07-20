Вагон современного поезда «Иволга 3.0» доставили в центр Москвы

Фото: ГУП «Московский метрополитен»

Вагон современного российского поезда «Иволга 3.0» доставили в центр Москвы, на Манежную площадь. Вагоны «Иволга 3.0» и «Москва 2020» станут частью выставки «Станция Манеж», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее к Манежу привезли вагон поезда «Москва-2020», он также будет представлен на выставке.

«Большое внимание мы уделяем безопасности и комфорту поездок — такую задачу поставил мэр Москвы, поэтому пассажиров в столице перевозит самый современный на сегодняшний день транспорт российского производства. Хочется, чтобы как можно больше людей могли поближе познакомиться и оценить поезда, которыми мы гордимся, — «Иволга 3.0» и «Москва-2020». Именно эти вагоны будут встречать гостей на одной из площадок Московского урбанистического форума 2023 года — выставке «Станция Манеж», — сказал Максим Ликсутов.

Производитель обеих моделей представленных поездов — «Трансмашхолдинг». Их оборудовали зарядками, интерактивными экранами, вентиляцией и системой микроклимата. «Иволга 3.0» и «Москва-2020» также способны развивать высокую скорость.

По словам Максима Ликсутова, преимущества новых вагонов, которые будут размещены у входа на выставку, можно будет детально изучить в депо около Манежа. Вагоны доставили непосредственно с производств: «Иволгу 3.0» — с Тверского вагоностроительного завода и «Москву-2020» — с завода «Метровагонмаш».