Менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП

Антон Калинин (Фото: cfo-russia.ru)

Глава службы внутреннего контроля филиала «Общий центр обслуживания» «Ростелекома» Антон Калинин погиб, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Выражаем соболезнования семье, близким и коллегам Антона. Коллеги на связи с его семьей и готовы оказать поддержку», — заявили в «Ростелекоме».

В столичном ГУ МВД России пояснили ТАСС, что Калинин выехал на мотоцикле на встречную на Рублево-Успенском шоссе в Москве и столкнулся с автобусом ПАЗ. По данным собеседника агентства, ДТП произошло в 21:00 19 июля.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен в ГКБ, где впоследствии скончался, сообщили в полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

По информации телеграм-канала Shot, Калинину было 32 года. Он ехал на мотоцикле Ducati в сторону деревни Борки, когда произошло столкновение с автобусом. Ранее он работал в АвтоВАЗе.