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В Госдуме приняли закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Государственная дума в трех чтениях приняла закон, в котором корректируется понятие «воспитание» в образовании.

Согласно закону, отменяется норма, которой запрещалось привлекать школьников к труду без согласился самих учащихся или их родителей. Среди таких работ в пояснительной записке указывались высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса и другие.

Закон еще должны рассмотреть Совет Федерации и президент России. Также законом предложено запретить принуждать школьников вступать в политические партии и объединения.

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Госдума школьники законы
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