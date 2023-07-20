В Госдуме приняли закон о трудовом воспитании школьников

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Государственная дума в трех чтениях приняла закон, в котором корректируется понятие «воспитание» в образовании.

Согласно закону, отменяется норма, которой запрещалось привлекать школьников к труду без согласился самих учащихся или их родителей. Среди таких работ в пояснительной записке указывались высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса и другие.

Закон еще должны рассмотреть Совет Федерации и президент России. Также законом предложено запретить принуждать школьников вступать в политические партии и объединения.