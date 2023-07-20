Собянин анонсировал выдачу грантов для торговых центров в Москве

Сергей Собянин (в центре) (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

Торговые центры Москвы, которые займутся расширением площадей под досуговые цели, смогут получить гранты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве 686 крупных ТЦ. В последние годы они столкнулись с проблемами из-за пандемии, ухода иностранных брендов, развития электронной торговли, отметил мэр.

«В то же время появилась хорошая тенденция: торговые центры стали общественными центрами районов. Здесь открываются спортивные залы, развлекательные, образовательные и культурные площадки, центры госуслуг», — сказал Собянин.

Для перепрофилирования площадей нужны большие затраты, кроме того, многие ТЦ внешне устарели и не вписываются в городской облик, пояснил мэр. Теперь на расширение площадей под досуг или обновление фасада торговые центры смогут получать гранты.

Получить гранты смогут ТЦ с площадью больше 10 тыс. кв. м и открытые до 1 сентября 2023 года. Еще одно условие: доля площадей под социальные объекты должна увеличиться не менее чем на 5%. Размеров грантов мэр Москвы пока не уточнил.