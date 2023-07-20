В Москве для реновации применят более 800 новых материалов и техники

Фото: АГН «Москва»

Более 800 новых материалов и единиц оборудования могут применить на стройке в рамках московской реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Свыше 800 единиц строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования включено с начала года в Московский территориальный строительный каталог для последующего применения в рамках программы реновации», — рассказал Бочкарев. Перечень в каталоге предназначен в первую очередь для заказчиков, проектировщиков и подрядчиков.



Например, в числе оборудования системы пожаротушения, отопления и водоснабжения, пассажирские лифты, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Новые материалы — важная часть импортозамещения, подчеркнул он.

Новинки, которые внесли в каталог, тщательно отобрали эксперты, а качество каждой номенклатуры подтверждено сертификатами и документами, добавил Левкин.