Умер сыгравший Японца в «Республике ШКИД» актер Вячеслав Голубков

Вячеслав Голубков, кадр из фильма «Республика ШКИД» (Фото: к/с «Ленфильм»)

Актер Вячеслав Голубков умер 19 июля на 74-м году жизни, сообщил Новомосковский театр драмы (филиал Тульского академического театра драмы). Похороны пройдут в Санкт-Петеребурге.



Голубков служил в Новомосковском театре с 1977 по 2018 год, а известность получил еще будучи учеником 9-го класса, когда сыграл Японца в фильме «Республика ШКИД» режиссера Геннадия Полоки.

После окончания Голубков поступил в Кемеровское музыкальное училище на курс актерского мастерства, после учился в актерской студии на базе Кемеровского областного театра и в Московском институте культуры на режиссерском отделении, некоторое время работал в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола и лишь после этого перешел в Новомосковский драматический театр. В театре он сыграл более 100 ролей, в том числе Бэкингема в «Трех мушкетерах», Гуся в «Зойкиной квартире», Оберона во «Сне в летнюю ночь».

С 2018 года Голубков жил в Петербурге.