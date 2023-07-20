Собянин заявил об увеличении объема стройки жилья по реновации

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Объемы строительства по программе реновации будут увеличены. Наибольшая нагрузка на строительные мощности и бюджет придется на 2024–2027 годы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«2024 год, особенно 2025, 2026 и 2027 годы будут пиковыми, мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения бюджета и строительных мощностей», — сказал мэр. Для выполнения такого плана нужно вводить по 3–4 млн кв. м ежегодно, добавил он.

По словам Собянина, 40% новых домов создаются по индивидуальным проектам. «Мы построили сотни домов по реновации, и это действительно качественные дома, многие из них лучше тех, что находились в районе», — отметил мэр.