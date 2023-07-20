Собянин сообщил о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

Сергей Собянин (в центре) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершилась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, новое спортивное сооружение теперь отвечает всем современным требованиям: в нем есть две ледовые арены, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб и спа-центр с купелью.

«Территорию рядом благоустроили — сделали пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное вечернее освещение и организовали парковку», — добавил Собянин.



Реконструкция проводилась с прошлого года. Площадь нового Ледового дворца — более 18 тыс. кв. м.