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14-летний подросток погиб во время драки под Волгоградом

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Волгоградской области 14-летний школьник подрался с местным жителем и умер прямо во время драки. Инцидент произошел вечером 18 июля в деревне Суровикино, сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона. 

В ходе конфликта совершеннолетний применил к подростку физическую силу и ударил его в грудь. В результате 14-летний парень умер на месте драки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). По этой статье грозит наказание на срок до 15 лет лишения свободы. 

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что подозреваемого уже задержали. Назначен комплекс судебных экспертиз, ведется расследование.

Теги
Волгоградская область драка уголовное дело
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