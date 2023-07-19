14-летний подросток погиб во время драки под Волгоградом

Фото: Никита Попов / РБК

В Волгоградской области 14-летний школьник подрался с местным жителем и умер прямо во время драки. Инцидент произошел вечером 18 июля в деревне Суровикино, сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона.

В ходе конфликта совершеннолетний применил к подростку физическую силу и ударил его в грудь. В результате 14-летний парень умер на месте драки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). По этой статье грозит наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что подозреваемого уже задержали. Назначен комплекс судебных экспертиз, ведется расследование.