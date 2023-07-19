Началась отсыпка земляного полотна для путей МЦД-4

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве началась отсыпка земляного полотна для укладки дополнительных путей между станциями «Марьина Роща» и «Площадь трех вокзалов». Новые пути станут частью маршрута МЦД-4. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта в полном объеме завершено освобождение территорий от зданий и инженерных коммуникаций и начата завершающая стадия отсыпки земляного полотна», — сказал заммэра.

По его словам, в процессе реализации построят 6,2 км новых главных путей, реконструируют 6,2 км существующих, возведут 872 м подпорных стен.

Ожидается, что первый этап реконструкции подойдет к концу в сентябре 2023 года, полностью работы завершатся в 2024 году, добавил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По итогу проект должен объединить Курское, Рижское и Смоленское направления Московской железной дороги для создания сквозного маршрута МЦД-4.