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Численность МЧС увеличили из-за новых регионов

Численность сотрудников МЧС увеличили на 15 тыс. из-за новых регионов
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Штатная численность МЧС России увеличена на 15 тыс. сотрудников для формирования главных управлений в новых регионах России, сообщил в среду в ходе правительственного часа на заседании Совета Федерации министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков

«С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тыс. человек и составляет 303 тыс. человек. За счет этого МЧС России формирует территориальные органы и подразделения в новых субъектах Российской Федерации», — сказал он на заседании Совета Федерации, трансляция велась «ВКонтакте» верхней палаты парламента.

В ведомстве также обсуждают введение ежемесячной надбавки к должностному окладу сотрудникам МЧС России на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Ленинградской областей, в городах Петербург и Севастополь, а также в Крым уза особые условия службы, продолжил Куренков.

«При этом мы ставим себе задачу по определению статуса «ветеран боевых действий» для сотрудников МЧС, участвующих в аварийно-спасательных работах непосредственно в зоне специальной военной операции», — сказал он, отметив, что практически все сотрудники министерства выполняют задачи по разминированию, эвакуации, разбору завалов и тушению пожаров вблизи линии боевого соприкосновения.

Он также сказал сенаторам, что на новых территориях разминировано уже более 890 га площадей.

Теги
МЧС ДНР ЛНР Александр Куренков Запорожская область Херсонская область
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