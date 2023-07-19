Собянин заявил об открытии путепровода с МКАД на трассу М-4

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» открылся в среду, 19 июля. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик», — сообщил Собянин.

Новый путепровод — часть реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Всего на ней будет более 18 км дорог, в том числе тоннель и семь путепроводов. Закончить работы мэрия рассчитывает в начале 2025 года.

По словам мэра столицы, когда городские власти запустят новую развязку, автомобили смогут напрямую выезжать с трассы М-4 на внутреннюю сторону МКАД. Кроме того, вырастет пропускная способность южной части МКАД, Липецкой улицы и трассы М-4, заключил Собянин.