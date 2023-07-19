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Власти Петербурга рекомендовали удаленку на дни саммита «Россия—Африка»

Беглов попросил компании перевести сотрудников на удаленку в дни саммита «Россия — Африка»

Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал руководству предприятий и организаций города перевести сотрудников на удаленку на время саммита «Россия — Африка». Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Это мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб», — пояснил Беглов.

Ожидается, что в связи с прибытием и убытием делегаций африканских стран, участвующих в саммите, нагрузка на транспортную сеть Петербурга станет «критической». В результате будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах.

Саммит «Россия — Африка» пройдет в Петербурге 26-28 июля. Ранее в городском комитете по транспорту сообщали, что в связи с проведением мероприятия в Московском и Пушкинском районах будут действовать временные ограничения движения транспорта. Кроме того, с 27 и 28 июля с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет закрыт въезд и выезд в поселок Шушары.

Теги
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