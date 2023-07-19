Ракова рассказала о вошедшей в топ-10 медицинской разработке

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Изобретение сотрудников московского НИИ имени Свержевского вошло в топ-10 медицинских разработок по версии Роспатента. Ученые изобрели устройство для пациентов с затрудненным дыханием, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученые создали и запатентовали специальный расширитель для носа, пояснила заммэра. Он предназначен для людей с искривленной перегородкой или нарушенной функцией носового клапана, что может быть причиной затрудненного дыхания.

«Главное преимущество устройства в том, что оно изготавливается индивидуально и учитывает анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому расширитель удобен в применении, снижает вероятность возникновения дискомфорта и раздражения в области преддверия носа», — сказала вице-мэр. Такое устройство расширяет просвет носовых ходов и улучшает дыхание, что может стать альтернативой операциям или лекарствам.

Ученые изготавливают устройство в несколько этапов. Сначала специалисты определяют анатомические параметры полости носа пациента и создают ее трехмерную модель. Следующий шаг — на основе полученной модели они изготавливают расширитель, например, с помощью 3D-принтера или методом литья в форму.

В испытаниях расширителя участвовали пациенты с разными патологиями носа. Во всех случаях после применения устройства они отмечали улучшение носового дыхания и отсутствие дискомфорта. Теперь специалисты института активно внедряют разработку в свою практику.