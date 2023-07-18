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Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской детской больницы

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Mos_sobyanin / Telegram)

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской детской больницы. Центр был закрыт на реконструкцию, которую проводили в рамках благотворительного проекта «Транснефти». Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, это крупнейший центр паллиативной помощи в столице. «В трехэтажном здании площадью 3,5 тыс. кв. м созданы максимально комфортные условия. Маленькие пациенты размещаются в маломестных палатах, где есть всё для совместного пребывания ребенка с одним из родителей или самостоятельно», — написал Собянин.

После реконструкции в центре появились комнаты психологической поддержки, зоны отдыха, где обстановка приближена к домашней, и безбарьерная среда для маломобильных пациентов. В корпусе более 800 единиц современной медицинской техники, дневной стационар и молочный блок для готовки детских смесей, добавил мэр.

«Здесь же будет проходить обучение родителей уходу за детьми. После оказания необходимой медицинской помощи ребята отправятся домой. Очень важно, чтобы взрослые знали, как им помочь», — подчеркнул Собянин.

Последние годы мэрия развивает паллиативную помощь по всем направлениям: открывает новые здания, расширяет службу поддержки на дому, продолжил мэр. Например, недавно открылся филиал центра паллиативной помощи «Первый московский детский хоспис» на северо-востоке Москвы.




 

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здравоохраение мэрия Москвы
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