Повреждения Крымского моста сняли со спутника

Американская компания Maxar Technologies показала снимки Крымского моста, часть которого была повреждена в результате взрыва этой ночью. Фото были сняты с помощью спутника WorldView-2.

Как рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, в ходе атаки были повреждены как автомобильная, так и железнодорожная части моста. На железной дороге один путь имеет незначительные повреждения, которые не влияют на движение поездов, они ходят по расписанию.

На автомобильной части моста полностью разрушено одно пролетное строение по направлению в Тамань (Краснодарский край), оно не подлежит восстановлению. Еще был поврежден один пролет по направлению в Керчь (Крым), там произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам пролет находится на опоре. Опоры моста целы, уточнил вице-премьер.

Движения на автомобильной части пока нет, но, по словам Хуснуллина, к полуночи планируется начать запуск движения легковых машин в тестовом режиме, затем по второму пролету (с Кубани в Крым) планируют запустить реверсивное движение по одной полосе в течение суток.

Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту восстановить удастся только осенью — по одной, менее поврежденной, стороне 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Два человека погибли, один ребенок пострадал. Российская сторона считает, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответ на действия Киева.