В центр Москвы к Манежу доставили вагон «Москва-2020»

Фото: ГУП «Московский метрополитен»

На Манежную площадь доставлен головной вагон поезда «Москва-2020». Вагон установили в ночь с 16 на 17 июля, он будет встречать гостей выставки «Станция Манеж», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0», который привезут позже, будут встречать гостей новой городской выставки «Станция Манеж», которую мы подготовили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для Московского урбанистического форума», — сказал Ликсутов.

Выставка откроется в середине августа, ее гости смогут увидеть современные российские поезда, отметил заммэра. На «Станции Манеж» откроются шесть выставочных пространств: интерактивные стенды МЦД, МЦК, Большой кольцевой линии метро, проекта тоннеля строящейся линии МЦД-5. Еще в одной экспозиционной зоне можно будет узнать про строительство вокзалов и станций, а между локациями будут ездить мини-вагоны поездов метро и МЦД.

Для тех, кто захочет узнать о работе в транспортном комплексе Москвы, будет работать специальный стенд работодателя «Московский транспорт — это люди». Семьи с детьми смогут также посетить досуговый центр с развлечениями и образовательными активностями, фуд-кортом и фотозоной.