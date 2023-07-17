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В мэрии оценили темпы строительства и реконструкции заводов в Москве

Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

В Москве открыли 12 промышленных предприятий с начала 2023 года, половина из них — новые заводы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще шесть производств введены в эксплуатацию после реконструкции», — отметил заммэра. По его словам, общая площадь предприятий — 76 тыс. кв. м. Открытые заводы помогут не только наращивать промышленный потенциал города, но и создавать новые рабочие места, уверен Бочкарев.

Больше всего площадей открыли в Зеленоградском и Юго-Восточном округах, где заработало четыре и три предприятия соответственно. В частности, в Московском институте электронной техники (Зеленоградский округ) открыли корпус Инновационного центра электроники, в технопарке Руднево запустили конструкторское бюро, а в Силино завершили первый этап стройки лекарственного завода для компании «Р-Опра», перечислил заммэра.

По словам Бочкарева, за первые полгода 2023 года темпы ввода предприятий выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же срок мэрия выдала еще 12 разрешений на стройку новых заводов общей площадью свыше 209 тыс. кв. м, заключил Бочкарев.

Теги
Строительство градостроительство промышленный центр Андрей Бочкарев
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