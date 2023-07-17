В мэрии оценили темпы строительства и реконструкции заводов в Москве

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В Москве открыли 12 промышленных предприятий с начала 2023 года, половина из них — новые заводы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще шесть производств введены в эксплуатацию после реконструкции», — отметил заммэра. По его словам, общая площадь предприятий — 76 тыс. кв. м. Открытые заводы помогут не только наращивать промышленный потенциал города, но и создавать новые рабочие места, уверен Бочкарев.

Больше всего площадей открыли в Зеленоградском и Юго-Восточном округах, где заработало четыре и три предприятия соответственно. В частности, в Московском институте электронной техники (Зеленоградский округ) открыли корпус Инновационного центра электроники, в технопарке Руднево запустили конструкторское бюро, а в Силино завершили первый этап стройки лекарственного завода для компании «Р-Опра», перечислил заммэра.

По словам Бочкарева, за первые полгода 2023 года темпы ввода предприятий выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же срок мэрия выдала еще 12 разрешений на стройку новых заводов общей площадью свыше 209 тыс. кв. м, заключил Бочкарев.