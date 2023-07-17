Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео

Появились кадры с Керченской паромной переправы после взрыва на Крымском мосту

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После взрыва на Крымском мосту было приостановлено движение автомобилей. Один из альтернативных путей поездки на полуостров — Керченская паромная переправа.

При этом Минтранс Крыма сообщил, что по состоянию на 13:00 через переправу будет отправляться только грузовой транспорт. «Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», — сообщало ведомство. Из порта также отправился паром с автобусами, уточняли в оперштабе Краснодарского края.

Как выглядит переправа сейчас — в видео РБК.