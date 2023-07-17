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Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео

Появились кадры с Керченской паромной переправы после взрыва на Крымском мосту

Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео
Video

После взрыва на Крымском мосту было приостановлено движение автомобилей. Один из альтернативных путей поездки на полуостров — Керченская паромная переправа.

При этом Минтранс Крыма сообщил, что по состоянию на 13:00 через переправу будет отправляться только грузовой транспорт. «Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», — сообщало ведомство. Из порта также отправился паром с автобусами, уточняли в оперштабе Краснодарского края.

Как выглядит переправа сейчас — в видео РБК.

Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео
Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео

Теги
Крым Крымский мост Керченская переправа
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