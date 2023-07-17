Собянин заявил о росте числа стобалльников по ЕГЭ на 45%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Как работает бесплатная школа для начинающих предпринимателей Тренды, 12:59
Цены на газ в Европе за неделю обвалились на 22,5% Инвестиции, 12:58
Россия назвала Украине дату окончания зерновой сделки Политика, 12:56
Чем Coca-Cola возмутила Казахстан: особенности продвижения в этой стране Pro, 12:51
Седьмая «Миссия невыполнима» установила рекорд по сборам в первый уикенд Life, 12:49
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 12:49
Трендовые уязвимости: как изменяются киберугрозы для бизнеса Новая экономика, 12:46
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что такое роскошный автомобиль в 2023 году: попробуй угадать Autonews, 12:45
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 12:44
Месси собрал аншлаг на презентации в «Интер Майами». Фоторепортаж Спорт, 12:39 
Цены на пшеницу резко выросли на новости об остановке зерновой сделки Инвестиции, 12:36
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS Авто, 12:34
Как теперь можно добраться в Крым. Карта Общество, 12:32
ЦБ отметил рост числа финансовых пирамид и спад активности лжеброкеров Инвестиции, 12:31
Город ,  
0 

Собянин заявил о росте числа стобалльников по ЕГЭ на 45%

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Число московских учеников, набравших 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ, выросло на 45% по сравнению с результатами 2022 года. Всего стобалльников в 2023 году — 2114 человек. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В два раза больше — девять ребят — набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов», — написал Собянин.

По словам мэра, вырос и средний балл «почти по всем предметам», в том числе по русскому языку, литературе, биологии и химии. Доля высокобалльных результатов, чье значение от 80 до 100 баллов за предмет, составила 37%, тогда как в прошлом году — 13%. Чаще всего высокие баллы ученики набирали за ЕГЭ по русскому и иностранному языку, литературе, химии и истории.

Достичь таких результатов помог один из проектов, убежден мэр Москвы. «По просьбам детей и родителей в прошедшем учебном году мы впервые в пилотном режиме внедрили новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ», — написал он. В последний учебный семестр ученики приходили на практикумы, где готовились к экзаменам, повторяли материал, разбирали типичные ошибки. Занятия посетили 80% московских учеников.

Кроме того, ученикам мэрия помогла с психологической поддержкой, добавил Собянин. Например, она провела серию открытых лекций по борьбе со стрессом и выпустила ролики по управлению эмоциями во время экзамена.

Теги
ЕГЭ результаты ЕГЭ подготовка к ЕГЭ Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter