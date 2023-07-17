Собянин заявил о росте числа стобалльников по ЕГЭ на 45%

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Число московских учеников, набравших 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ, выросло на 45% по сравнению с результатами 2022 года. Всего стобалльников в 2023 году — 2114 человек. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В два раза больше — девять ребят — набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов», — написал Собянин.

По словам мэра, вырос и средний балл «почти по всем предметам», в том числе по русскому языку, литературе, биологии и химии. Доля высокобалльных результатов, чье значение от 80 до 100 баллов за предмет, составила 37%, тогда как в прошлом году — 13%. Чаще всего высокие баллы ученики набирали за ЕГЭ по русскому и иностранному языку, литературе, химии и истории.

Достичь таких результатов помог один из проектов, убежден мэр Москвы. «По просьбам детей и родителей в прошедшем учебном году мы впервые в пилотном режиме внедрили новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ», — написал он. В последний учебный семестр ученики приходили на практикумы, где готовились к экзаменам, повторяли материал, разбирали типичные ошибки. Занятия посетили 80% московских учеников.

Кроме того, ученикам мэрия помогла с психологической поддержкой, добавил Собянин. Например, она провела серию открытых лекций по борьбе со стрессом и выпустила ролики по управлению эмоциями во время экзамена.