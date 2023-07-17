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Общество ,  
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На Солнце произошли три мощных вспышки

Институт прикладной геофизики: на Солнце 16 июля произошли три мощных вспышки

На Солнце 16 июля произошли три мощных вспышки, одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле, сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ).

Первая вспышка продолжительностью 14 минут была зафиксирована в 11:26 мск, она вызвала нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле. Вторая — продолжительностью 15 минут — зафиксирована в 18:08. Третью вспышку зарегистрировали в 20:46, она продлилась 28 минут.

Вечером 20 июня на Солнце зафиксировали сильнейшую за последние три месяца вспышку, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Вспышка продолжалась 44 минуты.

Аномалия пришлась на день перед летним солнцестоянием. В Северном полушарии оно прошло 21 июня в 17:57 мск.

Теги
Солнце вспышка на Солнце ученые радиосвязь
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