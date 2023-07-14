На МКАД машина врезалась в остановившийся автомобиль. Видео

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В Москве на 80-м километре МКАД на внешней стороне автомобиль врезался в остановившуюся машину. Легковушка отъехала на обочину из-за технических причин. В этот момент в машину сзади въехал другой автомобиль. Во время аварии пострадали водители обоих автомобилей — женщина и мужчина 36 и 33 лет соответственно. Обоих увезли в больницу.