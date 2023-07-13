Житель Нижегородской области попытался похитить подростков, но забуксовал

СК: против жителя Нижегородской области завели дело за попытку похитить двух подростков

Фото: СК РФ

В поселке Малое Козино в Нижегородской области мужчина 12 июля похитил двух подростков: угрожая им ножом, посадил их в автомобиль и увез. Об этом сообщило региональное управление СК.

По данным «112», мальчик и девочка катались на мопеде, когда к ним подъехал злоумышленник. В МВД уточнили, что подросткам 16 и 17 лет.

По пути машина забуксовала, рассказали в СК. Тогда мужчина связал детей и скрылся с места преступления. Подростки смогли освободиться, убежали и обратились за помощью.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух лиц). По данным «112», похититель — 47-летний Аслан Косумов, его пока не задержали.