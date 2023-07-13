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Путин посоветовал «не забывать про жену»

Путин посоветовал одержимому работой ученому «про жену не забывать»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Обсуждая на Форуме будущих технологий с учеными их одержимость работой, президент России Владимир Путин призвал не забывать про жен.

Один из участников форума рассказал, что занимается научной работой днем и ночью уже на протяжении десяти лет. «Фанатизм — это про меня. <...> Я прихожу домой — под ночь обычно — и рассказываю жене, что было сегодня, обязательно. Все наше общение, оно крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего на сегодня. Посмотрим, что будет потом», — сказал инженер, научный сотрудник группы «Прецизионные квантовые измерения» в Российском квантовом центре Илья Семериков. Он занимается разработкой квантового компьютера.

В ответ на это президент сказал: «Про жену не забывайте, это вам дорого обойдется». Семериков засмеялся и сказал, что жены ученых — тоже героини. Путин отметил, что, когда человек живет делом, которому он посвятил свою жизнь, это счастье.

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