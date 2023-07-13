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В Москве загорелся склад строительных материалов
МЧС: в московском районе Кунцево загорелся склад строительных материалов
В Москве в районе Кунцево загорелся склад строительных материалов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Возгорание произошло по адресу: ул. Ивана Франко, д. 43, стр. 2.
«Сведений о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет», — сообщили в МЧС.
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