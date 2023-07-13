В Москве загорелся склад строительных материалов

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В Москве в районе Кунцево загорелся склад строительных материалов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

Возгорание произошло по адресу: ул. Ивана Франко, д. 43, стр. 2.

«Сведений о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет», — сообщили в МЧС.