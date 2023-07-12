Аэропорт Сочи опроверг информацию о перепутавшем Саратов и Самару дикторе

Аэропорт Сочи: диктор в аэропорту не путал в объявлении о посадке на рейс Саратов и Самару

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов, из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, не соответствует действительности. Об этом говорится в cообщении пресс-службы аэропорта Сочи в Telegram.

«Объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу, производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение», — говорится в сообщении. Все объявления давались корректно, заявили в аэропорту, прикрепив скриншот с текстами сообщений за 11 июля из программы.

Фото: aeroaer / Telegram

На скриншотах программы видно, что объявления о посадке на самолеты в Самару и Саратов, объявления для опаздывающих пассажиров и сообщения об окончании посадки следуют буквально друг за другом, с разницей в несколько минут.

Аэропорт попросил пассажиров быть внимательными, следить за онлайн-табло и приходить к выходу на посадку вовремя.

О том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов, сообщила накануне победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская. Она опубликовала в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которых рассказала, что опоздала на самолет из-за ошибки диктора в аэропорту Сочи.

По ее словам, она вместе с другими пассажирами ожидала посадки на рейс в Саратов, однако диктор сначала объявил о задержке рейса на 20 минут, а затем — о начале посадки на рейс в Самару, который должен был вылететь позже.



Доровская писала, что объявление для опаздывающих на рейс в Самару пассажиров прозвучало дважды, после чего сразу объявили об окончании посадки на рейс в Саратов. «Перед нами закрывают стойку и разговаривать отказываются, отправляют к представителям», — написала Доровская, которая опоздала на рейс.