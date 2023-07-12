Хинштейн пояснил, кому разрешат применять антидроновые комлексы

Правом пользоваться антидроновыми комплексами будут обладать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также некоторые частные охранные предприятия, отобранные Росгвардией. Соответствующий поправки сейчас разрабатывают в Государственной Думе, заявил депутат Александр Хинштейн.

«Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии», — рассказал глава комитета Госдумы по информполитике.

Соответствующими поправками в настоящий момент дополняют законопроект, принятый в первом чтении весной.

Предложения ряда министерств, включая Минцифры, о наделении аналогичными полномочиями отраслевые организации, являются преждевременными, считает Хинштейн. По его словам, для использования антидроновых систем необходимы подготовка и квалификация.

В марте группа депутатов во главе с Хинштейном внесла в нижнюю палату законопроект о борьбе с беспилотниками. Авторы предлагали наделить МВД, ФСБ, Росгвардию, СВР, ФСИН и другие организации правом уничтожать беспилотники в воздухе, на воде и на земле. В середине мая Госдума приняла его в первом чтении.