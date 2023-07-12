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В нескольких регионах ЮАР выпал снег. Видео
Появились кадры с выпавшим в ЮАР снегом
На западе Южно-Африканской Республики выпал снег. При этом в одной провинции — Западный Кейп — снег шел несколько часов. Осадки выпали также в Йоханнесбурге — снежный покров образовался на крышах и газонах. По словам местных синоптиков, такая погода в регионе последний раз была в 2012 году.
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