Путин назначил новых прокуроров в шести регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил на пятилетний срок прокуроров шести российских регионов. Указ опубликован на портале правовой информации.

Представление главы государства по кандидатурам прокуроров поступило в Совфед в начале июля. Сенаторы одобрили предложения Путина.

Согласно указу, новым прокурором Ивановской области станет Андрей Жугин. Он освобождается от ныне занимаемой должности первого заместителя прокурора Владимирской области.

Первый заместитель прокурора Смоленской области Дмитрий Коданёв возглавит Рязанскую областную прокуратуру (сейчас обязанности прокурора в этом регионе исполняет Никита Зубко). Первый заместитель прокурора Республики Хакасия Андрей Мошков перейдет на работу прокурором в Псковскую область вместо и.о. Алексея Попова.

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Швецов назначен прокурором Новгородской области (сейчас и.о. — Павел Россоловский). Первый заместитель прокурора Республики Алтай Александр Яновский займет должность прокурора Забайкальского края вместо и.о. Эдуарда Мухаметова.

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп станет прокурором Дагестана. Кто станет его преемником на прежней должности, неизвестно.