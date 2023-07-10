Собянин анонсировал строительство авиазавода на востоке Москвы

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В столице на территории индустриального парка «Руднево» построят новый авиазавод. Он будет производить детали для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Соглашение о создании предприятия заключили в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Его подписали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

По договору, столичные власти выделят площадку в промзоне «Руднево» для создания производства комплектующих МС-21.

На сегодняшний день на территории индустриального парка возведены 18 корпусов. Свои производства в них размещают предприятия федерального центра беспилотных авиационных систем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

В этом году парк «Руднево» включили в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В результате инвесторы, которые размещают производство на этой территории, могут получить статус резидента, что дает им значительные преференции. Их освобождают от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставку налога на прибыль для таких предприятий снижают до 2%. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет выступает лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.