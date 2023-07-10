ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам
Сотрудники ФСБ задержали руководителей и работников частной клиники в Москве за выдачу фиктивных документов, с помощью которых граждане Украины незаконно прибыли в Россию. Об этом сообщает управление службы по Москве и Московской области.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы управления.
По данным ФСБ, лечение украинцам не требовалось, поскольку они не имели указанных в справках заболеваний. Граждане Украины встали на учет в Московском регионе, незаконно прибыв в Россию.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой по предварительному сговору или организованной группой и лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье им может грозить наказание до семи лет лишения свободы.
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