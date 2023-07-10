В мэрии сообщили статистику по вводу в эксплуатацию объектов образования

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице с начала 2023 года выданы 30 разрешений на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью 219 тыс. кв. м, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, за аналогичный период прошлого года были сданы 18 объектов общей площадью 92 тыс. кв. м.

«По сравнению с прошлым годом объем увеличился на 60%, — подчеркнул Бочкарев. — В первую очередь это происходит за счет градостроительного потенциала Новой Москвы и готовности инвесторов вкладываться в создание социальной инфраструктуры в новых жилых комплексах».

Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что власти Москвы создали благоприятные условия для строительства объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности как в новых жилых кварталах, так и в районах с уже сложившейся застройкой.

«Столичная система образования ежемесячно пополняется детскими садами, школами и учебными корпусами, возведенными по самым современным стандартам с соблюдением принципа безбарьерной среды», — добавил вице-мэр.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что детские сады и школы отличает грамотное зонирование помещений, современное функциональное наполнение и адаптированность под инклюзивное образование.

«В настоящее время при возведении образовательной инфраструктуры активно внедряются инновационные технологии и видоизменяются архитектурные концепции, — подчеркнул глава комитета. — Вместо типовых однообразных проектов мы видим яркие и нестандартные облики новых зданий школ и детских садов. В них воспитанникам комфортно получать новые знания, физически развиваться и общаться со сверстниками».

Войстратенко также отметил активное участие инвесторов в формировании образовательной инфраструктуры Москвы. По его словам, за первое полугодие 2023 года в столице за счет внебюджетных источников построили 18 детских садов и девять школ.

Руководитель столичного надзорного ведомства добавил, что на всех этапах строительства образовательных учреждений на каждом объекте проводятся контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с индивидуальной программой. По информации председателя Мосгосстройнадзора, столичная система образования продолжает пополняться новыми объектами — с января 2023 года комитет оформил разрешительную документацию на строительство 32 школ и детских садов общей площадью 370 тыс. кв. м, рассчитанных на более чем 16,5 тыс. мест.