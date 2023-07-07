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В Костроме начали делать антиблокировочные системы для машин АвтоВАЗа

В Костроме запустили первое российское производство антиблокировочных систем для АвтоВАЗа

На площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» в Костроме запустили сборку первых российских антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем для легковых автомобилей, передает корреспондент РБК. На запуске производства присутствовали генеральный директор «Итэлмы» Алексей Воробьев, замглавы Минпромторга Василий Шпак и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В этом году планируется произвести 200–250 тыс. таких изделий, все они будут поставлены АвтоВАЗу, сообщил журналистам заместитель технического директора «Итэлмы» Артур Латыпов. В АвтоВАЗе подтвердили, что «Итэлма» выиграла «жесткий тендер», конвейер в Тольятти становится якорным заказчиком блоков ABS, произведенных в Костроме.

По словам Латыпова, инвестиции в проект составят 1 млрд руб., сейчас освоено около половины из этих средств. Это собственные деньги «Итэлмы».

ABS расшифровывается как anti-lock braking system, а в русской транскрипции АБС означает антиблокировочная система. ABS (АБС) — это система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Принцип ее работы заключается в следующем эффекте: если во время интенсивного торможения машины одно или несколько его колес блокируются и начинают скользить по поверхности дороги, то АБС автоматически ослабляет давление тормозной жидкости в соответствующей магистрали, и колесо вновь начнет вращаться.

ESP (Electronic Stability Program) ­­— электронная система стабилизации. ESP также еще называют «противозаносной системой» или «системой курсовой устойчивости».

«Необходимость наладить отечественное производство автокомпонентов с глубокой локализацией появилась еще в условиях кризиса компонентов, возникшего в 2021 году, и усилилась в условиях остановившихся поставок систем ABS/ESP от глобальных иностранных производителей», — сообщили в компании.

Там также сообщили, что «Итэлма» получила лицензию на проведение «глубокой локализации» производства систем ABS и ESP. Это позволяет локализовать все входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие, говорится в сообщении. В данный момент степень локализации составляет 25%, передает корреспондент РБК. По словам заместителя главы Минпромторга Василия Шпака, к 2025–2026 году она составит 75%.

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