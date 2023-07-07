Россиянина нашли мертвым в отеле на Бали

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Гражданин России Артем Кантария найден мертвым в гостинице на острове Бали (Индонезия), полиция полагает, что россиянин покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Kumparan со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью полиции города Денпасар Кетута Сукади.

Тело 31-летнего россиянина утром 7 июля нашел владелец гостиницы Агус Сувантара, пишет портал. Оно лежало на полу в комнате. Сначала мужчина подумал, что постоялец спит, но затем понял, что тот не подает признаков жизни.

Гражданка России по имени Айжан, которая живет в той же гостинице, рассказала порталу, что общалась с погибшим вечером, незадолго до его смерти. При этом хозяин гостиницы сообщил, что Кантария жил в гостинице около года и всегда оплачивал счета вовремя.

Как сообщает Kompas TV, полиция нашла в номере следы наркотиков.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.