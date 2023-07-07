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Бритни Спирс сообщила, что ее ударил охранник баскетболиста Вембаньямы

TMZ: полиция Лас-Вегаса получила заявление об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста

Певица Бритни Спирс рассказала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что ее ударил охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы.

По словам певицы, она встретила спортсмена у ресторана в Лас-Вегасе. «Я решила подойти к нему и поздравить с успехом. Было очень громко, поэтому я постучала его по плечу, чтобы привлечь его внимание», — рассказала она. В этот момент, по словам Спирс, охранник спортсмена, не оглядываясь, ударил ее в лицо, сбив очки с ее лица.

Вембаньяма утверждает, что пока он шел в ресторан, кто-то «схватил его сзади», после чего его охрана оттолкнула этого человека. Спортсмен же, по его словам, не обратил на этого особого внимания. Позже он узнал, что это была Спирс.

По данным TMZ, представители певицы подали в полицию Лас-Вегаса заявление о нанесении побоев. Источник издания в правоохранительных органах заявил, что инцидент расследуется, и дело, скорее всего, передадут в окружную прокуратуру.

Теги
Бритни Спирс Баскетбол охрана
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