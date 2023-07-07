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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся в столице гроз и ливней. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, передает Комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Есть вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК», — заявил Бирюков. Сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона поручили усилить патрулирование зон отдыха и парков.

В Комплексе городского хозяйства попросили жителей столицы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, водителям посоветовали избегать резких маневров.

Об ухудшении погоды в Москве 7 июля сообщали и в МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета. Ведомство рекомендовало гражданам при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По прогнозу синоптиков центра «Фобос», 8 июля в Москве также будет небольшой дождь, возможна гроза. Ожидаемая температура воздуха — от плюс 19 до плюс 21 градуса.

Теги
Москва ливни гроза дождливая погода режим повышенной готовности
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