Зеленский после Болгарии посетит Чехию

Зеленский посетит Чехию и встретится с президентом Павелом

Владимир Зеленский и Петр Павел (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Прагу, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский написал, что проведет переговоры с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой. Помимо этого украинский президент встретится с членами правительства, парламента и представителями СМИ.

«В центре внимания — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция и вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины», — написал он.

Чешское радио сообщило, что Зеленский должен приехать в Прагу около 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 мск).

6 июля Зеленский приехал в Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. Украинский президент обсудил с ними энергетическое сотрудничество и взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Газета Haberturk писала, что 7 июля Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече они должны обсудить зерновую сделку, которая истекает 17 июля.