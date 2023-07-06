Зеленский после Болгарии посетит Чехию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 100,72 (+2,3) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 92,57 (+2,23) Инвестиции, 16:18
Экс-замглавы Минобрнауки обвинили в мошенничестве в рамках дела РАНХиГС Общество, 22:18
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 22:00
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки Политика, 21:57
Интервью Сотниковой со словами о проблемной допинг-пробе удалили Спорт, 21:30
Euractiv узнал об отказе Южной Америки в визите Зеленского на саммит с ЕС Политика, 21:29
Умер основатель бренда воды Fiji Бизнес, 21:28
Один из пострадавших при пожаре на севере Москвы умер Общество, 21:24
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число заболевших менингитом в Свердловской области выросло до восьми Общество, 21:16
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
Зеленский после Болгарии посетит Чехию Политика, 20:51
Стало известно расписание первых семи туров нового сезона РПЛ Спорт, 20:44
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
В Москве загорелось здание с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» Общество, 20:24
Парагвайский футболист Бальбуэна вернулся в «Динамо» Спорт, 20:09
Политика ,  
0 

Зеленский после Болгарии посетит Чехию

Зеленский посетит Чехию и встретится с президентом Павелом
Владимир Зеленский и Петр Павел
Владимир Зеленский и Петр Павел (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Прагу, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский написал, что проведет переговоры с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой. Помимо этого украинский президент встретится с членами правительства, парламента и представителями СМИ.

«В центре внимания — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция и вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины», — написал он.

Чешское радио сообщило, что Зеленский должен приехать в Прагу около 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 мск).

6 июля Зеленский приехал в Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. Украинский президент обсудил с ними энергетическое сотрудничество и взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. 

Газета Haberturk писала, что 7 июля Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече они должны обсудить зерновую сделку, которая истекает 17 июля.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Чехия Прага
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о желании начать контрнаступление «намного раньше»
Политика
Зеленский заявил о координации с генсеком НАТО позиции накануне саммита
Политика
Шольц заявил, что Украина осознала отсутствие шансов вступить в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter