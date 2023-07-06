Исполнивший песню Love Is In The Air Мартин Стивенс умер на 70-м году жизни

Мартин Стивенс (Фото: Productions Showbizz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Канадский диско-исполнитель Мартин Стивенс, получивший известность благодаря каверу на песню Love Is In The Air, умер в возрасте 69 лет, сообщило агентство Production Showbizz в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Причина смерти певца неизвестна. Он умер у себя дома утром 5 июля.

В 1978 году Стивенс (настоящее имя — Роже Прюдом) выпустил дебютный альбом. Все песни на нем были на французском языке, кроме кавера на песню Love Is In The Air, выпущенную австралийским певцом Джоном Полом Янгом годом ранее. Она принесла исполнителю номинацию на музыкальную премию «Джуно» (Juno) как самый продаваемый сингл.

Второй альбом Стивенса, Midnight Music, вышел в 1979 году и полностью состоял из англоязычных песен. Заглавный трек был хитом в Квебеке, но не занимал сильных позиций в англо-канадских музыкальных чартах.