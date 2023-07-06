Президент Португалии упал в обморок во время визита в университет. Видео

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74-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения факультета науки и технологий в Новом Лиссабонском университете, который находится в городе Кошта-да-Капарика, сообщает CNN Portugal. Президент потерял сознание, и несколько человек, присутствовавших на месте, вынесли его на руках. После этого главу государства доставили в госпиталь Санта-Крус в Карнаксиде.

Позже глава офиса президента Фернандо Фрутуозо де Мело сообщил, что тот находится «в хорошем настроении» и «быстро пришел в себя». Он объяснил, что Ребелу де Соуза мог упасть в обморок из-за жары и «напряженного графика». Следом за ним директор больницы, куда госпитализировали президента, Мигель Мендес сообщил, что результаты его первых тестов в пределах нормы, и также допустил, что главе государства стало плохо из-за жаркой погоды.